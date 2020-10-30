Известная исполнительница Ани Лорак показала своего нового фаворита

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка сделала репост своей песни, которую перепел участник детского реалити-шоу "Кто ты?" Гарик Зебелян. Парень опубликовал у себя в соцсетях кавер на песню артистки «Страдаем и любим».

Лорак сделала репост, подписав его «Невероятный талант». Судя по всему, парень зацепил певицу.

Стоит отметить, что в комментариях к посту парню оставили массу приятных отзывов. Поклонники хвалили его исполнение, отмечая, что ему удалось спеть даже лучше Каролины. Некоторые обратили внимание, что парень очень похож на бывшего мужа Лорак Мурата.

«На репите! В 100 раз лучше, чем оригинал!», «До мурашек и до слез, какой ты крутой. Спасибо тебе. Пой всегда пожалуйста», «Гарик, это очень круто», «Невероятно круто!», «Супер! Я обожаю Ани Лорак, но ты ее перепел», «Какой голос!!! Просто космос!!», «Мой талантливый мальчик! Люблю больше жизни», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что после развода с мужем Ани Лорак закрутила роман с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом, который младше ее на 14 лет. Кроме этого, артистка сменила имидж и похудела.

Напомним, что Ани Лорак похвасталась пикантным подарком от Филиппа Киркорова: "Фи, как он вам не идет".

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