Настя Каменских, Светлана Лобода, Ани Лорак и другие звезды показались под дождем

На первом показала себя Настя Каменских. Звезда была в куртке и шапке, так как на улице уже зима. Девушка сделала селфи под дождем, когда бегала. Образ певица дополнила беспроводными наушниками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички знаменитостей.

На втором кадре показалась уже Светлана Лобода. Девушка позировала в свадебном платье под дождем. на снимке певица отрезала себе волосы, а фату выбросила.

Закрывает тройку Ани Лорак. Красотка показала себя в черном платье и была совсем промокшей. На кадре видно только лицо Каролины, полностью мокрое. Снимок получился эффектным и нежным.

А вот Анна Семенович попала под дождь случайно. Красотка поехала выступать в Краснодарский край, но там начался дождь. Фанаты ждали певицу полтора часа, но концерт так и не состоялся. Анна вышла на сцену и попыталась спеть без микрофона на мокрой площадке.

Закрывает пятерку звезда "Холостячки" Ксения Мишина. Девушка позировала среди дождя в корсетном платье, а в этот момент подбежал молодой человек, снял с себя одежду и накрыл сверху звезду. Кадр показывал, что не все мужчины еще перевелись, и могут защитить красотку от плохой погоды.

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