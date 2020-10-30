Любви к одежде ей не занимать

Настя Каменских показала, как собирается на прогулку, примеряя на себя разные образы

Популярная украинская певица поделилась новым видео в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На кадрах можно увидеть, как Настя примеряет разные наряды, очевидно собираясь отправиться на прогулку. Так, певица показалась в белых брюках и белой футболке с накинутой сверху курткой с большим меховым воротником. Затем Каменских подпрыгнула, «переодевшись» в обтягивающие черные легинсы, водолазку и роскошный длинный жилет, отороченный мехом.

Следующий наряд певицы представлял собой широкие джинсы, белую рубашку и стильную красную куртку, а также черный кожаный берет. И, наконец, Настя надела спортивный костюм горчичного цвета и кожаную куртку.

«Мне надеть это или то? 1, 2, 3 или 4? Выберите осенний лук дня со мной вместе», - подписала кадры Каменских.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Мне кажется, что третий лук тебе лучше всего подходит», «Красоточка», «Богиня», «Шикарная стильная женщина!», «Хорошо подобрали луки», - пишут люди в комментариях.

Ранее мы писали, что Каменских понежилась в джакузи с Аней Андрийчук-Завгородней, женой рэпера Позитива из "Время и Стекло".

Совместный снимок красоток произвел фурор в социальной сети "Инстаграм". Девушки забрались в воду в одних купальниках и показали пример, как нужно расслабляться. Настя Каменских уселась на дно джакузи, скрестив ноги и распластав руки на бортиках, Аня же погрузилась по колени, соблазнительно оттопырила пятую точку и согнула одну ногу.

Напомним, раздетую Каменских застали в джакузи с фигуристой женой Позитива из "Время и Стекло".

Как сообщала Politeka, шаловливая Каменских позволила Потапу укусить себя за шею, горячее видео.

Также Politeka писала, что Каменских свела с ума красотой в тонкой маечке и кожаных шортах: «Бомба, честно говоря».