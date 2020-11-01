Актриса Лиза Василенко подсластила поклонникам жизнь новыми фото

Как передает Politeka.net, 22-летняя звезда сериала "Школа" опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, приторность которых зашкаливает.

Так, Лиза с бантами из волос на голове покорила образом феи. Звезда позировала в лиловом платье из прозрачной ткани, с пышной юбкой и рюшами. Безусловно, внимание армии поклонников привлекло нежное декольте. В руках девушка держала большой салатник с зефиром в тон наряду.

На одном из кадров, она опустила руки вниз, видимо, еле удерживая такую сладкую тяжесть. На другом снимке девушка томно задрала голову, закрыв глаза от наслаждения.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, расщедрившись на комплименты:

"Нереальная😍"

"Это прекрасно😍"

"Господи какая!!💔"

"ааааа яка конфеткаааа🤤"

"Сладкая девочка❤️"

"Фото бомба честно говоря)"

"Какая зефирка😍"

"Покрасилась? Очень красиво, идёт тебе"

Ранее мы сообщали, Василенко произвела фурор кадрами с диким зверем. Актриса была одета в черный строгий костюм. Ее волосы были зачесаны назад. Девушка подпевала в такт популярной песне, после чего развернулась, и в кадр попал волк. Девушка с рук кормила зверюгу и, кажется, вовсе не была испугана.

«Настоящий ауф!», - подписала видео актриса.

«Вай, какая бомбезная», «шикарная малышка», «Лиза, ты такая красивая», «Как всегда шикарна», «Жарко», «просто бомба», «Меня бесят только туфли, а так красотка», «Крутышка», «Лизааа, я офигела», «Сочно», - прокомментировали пользовователи.

Напомним, что Лиза Василенко спряталась под зонтиком, засветив важную деталь: "Стоп, а что это за...".

Как сообщала Politeka, Лиза Василенко эффектно умостилась на лавочке, поразив новым увлечением: «Боже, какая шикарная».