Звезда популярного сериала «Школа» Елизавета Василенко изумила новыми образами, покрутившись перед фотокамерой

22-летняя украинская актриса побаловала фолловеров новыми снимками на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото Лиза предстала перед фанатами в элегантном осеннем образе: на девушке надеты синие джинсы, белый свитер под горло и меховая жилетка. Судя по окружающему фону, на улице, где фотографируется звезда, недавно прошел дождь, поэтому Василенко стоит под прозрачным зонтиком. Волосы девушки распущены, она мило улыбается.

"Что делает тебя счастливым? вещь/ситуация/человек? Поделись в комментариях, мне дико интересно", – подписала снимки юная актриса.

Поклонники менее чем за час поставили более 35 тысяч лайков и оставили большое количество комментариев, в которых делятся с актрисой своими мыслями по поводу заданных вопросов. Однако, самые дотошные обратили внимание на то, что на безымянном пальце правой руки у Лизы надето золотое кольцо, очень похожее на обручальное.

"Стоп стоп стоп а что за колечко👌🤔😤😒🤨🧐 ты правда, слишком прекрасна для этого мира 😍 Что делает меня счастливым? Меня делаткт когда ты улыбаешся🥺🥺♥️ Ты, Солнце ♥️♥️♥️ Лучшая принцесса😻🔥 Малышка♥️ Музыка и события положительные, которых сейчас, в к сожалению, мало🤧 Ты😍🙏🏻🦋 😻😻😻 Ты очень красивая люблю тебя❤️", – написали они.

Ранее мы писали, что Елизавета Василенко удивила новыми образами, покрутившись перед камерой. 22-летняя известная украинская актриса порадовала фанатов новыми фотографиями на своей странице в Инстаграм.

На снимках знаменитость предстала перед фанатами в коротком расклешенном бежевом платье, почти полностью открывающем стройные ноги актрисы. На ногах у девушки – гетры и высокие ботинки.

Платье облегает грудь Лизы, некоторые фанаты предположили, что актриса забыла надеть под свой наряд нижнее белье.

"Какое фото больше нравится тебе?🎡👇🏽", – спросила у своих поклонников Елизавета Василенко.

Известная украинская актриса Лиза Василенко, получившая известность после того, как сыграла в сериале "Школа", развеселила образом "чудовища". Молодая артистка поделилась коротким роликом в Инстаграм, вызвав смех и положительные эмоции у многочисленных поклонников.

Так, на видеоролике звезда вначале стоит перед камерой в обычном своем облике, затем – резко наклоняется и пропадает с экрана. Через мгновение Лиза появляется вновь, но на этот раз ее не узнать – на актрисе мрачный наряд, ее косички заплетены, цвет помады на губах темный, а нормальные гдаза девушки куда-то "исчезли".

Посмотреть эту публикацию в Instagram в кого превратиться на Хэллоуин?👇🏽🙊🎃 Публикация от ᴇʟɪ ᴠᴀsɪʟᴇɴᴋᴏ 🐐 (@elizabethvasilenko) 6 Окт 2020 в 5:36 PDT

Напомним, Лиза Василенко из "Школы" посветила розовым лифчиком на террасе.

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