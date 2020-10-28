Украинская актриса Лиза Василенко, которая является звездой сериала «Школа», удивила смелым поступком

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Лиза опубликовала видео, снятое для молодежной сети ТикТок. Василенко была одета в черный строгий костюм. Ее волосы были зачесаны назад. На ногах актрисы красовались туфли. Девушка подпевала в такт популярной песни, после чего развернулась и в кадр попал волк.

«Настоящий ауф!», - подписала видео актриса.

В процессе съемки Лиза покормила дикого зверя с руки. Он оказался весьма ручным. За час пост Василенко посмотрели более 150 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу отзывов.

«Вай, какая бомбезная», «шикарная малышка», «Лиза, ты такая красивая», «Как всегда шикарна», «Жарко», «просто бомба», «Меня бесят только туфли, а так красотка», «Крутышка», «Лизааа, я офигела», «Сочно», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Лиза Василенко похвасталась фигурой в тесном топе. Девушка – обладательница идеальных форм, которые она не стесняется демонстрировать. На этот раз она позировала в белоснежном топе и облегающих шортах.

Как известно, Лиза прославилась после сериала «Школа», но успела также поработать моделью и является известным блогером.

Напомним, что Лиза Василенко спряталась под зонтиком, засветив важную деталь: "Стоп, а что это за...".

Как сообщала Politeka, Лиза Василенко эффектно умостилась на лавочке, поразив новым увлечением: «Боже, какая шикарная».

Также Politeka писала, что Лиза Василенко обтянула упругий бюст полоской ткани, засветив лишнее: «Малышка, ты богема».