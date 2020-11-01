"Как в такую красоту не влюбиться"

24-летняя дочь больной раком Анастасии Заворотнюк, Анна, взбудоражила Сеть

Как передает Politeka.net, Анна опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала во время отдыха за городом.

Девушка стояла на мостике в стильном осеннем наряде: на ней был молочный свитер с горлышком, черная мини-юбка, серое пальто и белые сапожки. Анна устремила свой взгляд куда-то вдаль: на заднем фоне виднелась альтанка с креслами и вазонами.

Красотка придумала поклонникам развлечение: в подписи к фото модель предложила ставить лайки в определенном порядке, а взамен пообещала самым активным "пульнуть" в ответ сердечками.

"Только играем честно👼🏼", - предупредила дочь Заворотнюк.

Пользователи кинулись комментировать пост:

"Анна, как вы похожи на свою Маму🤩Здоровья Насте🤗🙏"

"Ви - дуже красива😍😍😍"

"Главное (личное мнение😁), Вы пишите интересно и искренне, продолжайте так и дальше!!! И спасибо за внимание к нам!!!😁 Стараюсь читать ваши посты, по возможности))) Удачи Вам милая девочка, Анюта))) "Мама дарагая, как Вы прекрасны(это Ваша мамуля говорит, в сериале 😁"

"Как в такую красоту не влюбиться"

"Настя, ты Красавица, как и твоя Мамуля!"

"невероятный образ) 😍Очень красивая! 🤗"

Ранее мы сообщали, Анна рассказала "страшилку", как сильно обиделась на мать из-за неизвестного мужчины в их квартире. По ее словам, пока все семейство было в их загородном доме, ей пришлось на ночь глядя одной вернуться в квартиру в городе, так как забыла там паспорт, а на утро предстоял полет.

Уже собрав вещи и собравшись спать, Анна услышала шаги и громогласный крик мужчины: "Кто здесь?". Девушка сидела в спальне, оцепенев от ужаса, пока незнакомец не открыл дверь в комнату. Тут-то и выяснилась правда: он оказался знакомым ее семьи, которому разрешили переночевать, а вот девушку никто не додумался предупредить.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк поласкала свое нежное лицо на камеру.

Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк завернулась в кожу и сверкнула голыми ногами.