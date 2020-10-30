Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак показала жуткий образ, который она приготовила на Хэллоуин

Как сообщает Politeka.net, в субботу, 31 октября, во всем мире будут отмечать День всех святых, и многие звезды уже готовят костюмы. Ксения Собчак преобразилась до неузнаваемости и выложила на своей странице в "Инстаграм" видео со своим новым обликом. Ее мужа Константина Богомолова ждет сюрприз.

Судя по виду, звезда решила стать мистической ведьмой. Она сделала себе грим с шелушащейся кожей, кривые накладные зубы с гнильцой и надела черный парик. Изюминкой образа стали линзы, благодаря которым глаза с белыми радужками буквально светятся изнутри. В таком гриме она состроила сердитую гримасу на камеру.

"А кто -нибудь помнит великие вечеринки на хэллоуин Сережи Гулливера в Доме Архитектора? Или это уже доисторические воспоминания Золотой Эпохи нулевых?)))", - поинтересовалась Ксения Собчак в описании.

Пользователи социальной сети оценили преображение знаменитости в комментариях:

"Ксюююю😂😂😂😂😂 обожаю!!!!❤️ @xenia_sobchak ходи так всегда!!😂"; "Ксюша дорогая, Ты обалдела !"; "Или маску сняла😂"; "Да тебе и без вот этого всего можно выскочить, темболее твой шайтанский праздник скоро нагрянет 👌"; "Тебе и маски одевать не надо"; "Ксения зачем этот грим , в реальной жизни вы ещё страшнее 🤦🏻‍♂️"; "Я испугалась 😄"; "Всегда хочу, чтобы ты выглядила так. 💓"; "Ух, жуть жутяйшая🤭😊"; "Нет...не надо так,Ксения!😱"; "Оооой!) ведьма огонь!))🔥🔥🔥👍🏻"; "Ксюша, ты макияж смыла 😂😂😂"; "Ну и рожа"; "Вторая жена Макрона".

Напомним, что Собчак с затертым лицом плюнула на все и примерила деловой костюм: "Зачем вас так жестко...".

Как сообщала Politeka, Ксения Собчак без лифчика на балконе громко осрамилась перед народом: "Как всегда...".

Также Politeka писала, что Собчак в образе зацелованной школьницы пошалила на диване: «Прибухнула?».