Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала бюст в лифчике не по размеру

Настя каждый день показывает новые образы, причем делает это девушка самими оригинальными способами. Чтобы не терять популярность, Квитко без проблем раздевается перед камерой, примеряет одно белье из сеточки или прикрывается кружевами вместо халатов.

Так как Квитко считает, что выглядит безупречно, она также не желает худеть и всегда подчеркивает, что ей и так хорошо. Впрочем, нередко Настю обвиняют в чрезмерном использовании фотошопа, поэтому реакция на фото альтернативной модели далеко не всегда положительная.

На одном из своих фото Настя также дерзко напомнила о себе – надела лифчик от купальника на несколько размеров меньше и кожаные лосины, довольно заметно сдавившие ее талию. При этом бюст девушки попросту «выскочил» с неудобного белья, чем привлек внимание пользователей:

«Люблю тебя; просто такая роскошь и красивая👑❤🌺; девочка мечта и соблазнение шикарное🔥🔥; Вау, воу, посмотри на эту красоту 🤤🤤🤤🤤; Абсолютно потрясающе достойна поцелуев; 🤢🤢 нет. Так преувеличенно и неестественно; Моя любовь🔥; небесная девочка💖💖💖; Ты очень красивая в часах и без часов красивая; Господи, ты богиня с лицом ангела; Очень хорошенькая; Очень хорошенькая; Очень мило; Muito gostosa !!!!!; Fantastica целует прекрасных принцесс❤️», - написали пользователи.

Мы также писали, что девушка прославилась шесть лет назад, после того как один тогда еще не популярный фотограф заметил ее и отснял для первой профессиональной фотосессии. Слава быстро настигла Квитко, мечтающую стать моделью. Настя также сотрудничала с брэндом Канье Уеста, супругом Ким Кардашьян, однако разорвала контракт, отказавшись худеть.

Модель уверяет, что она не делала пластики и нескромно подчеркивает, что считает себя лучше семейства Кардашьян. Девушка постоянно снимается для мужских журналов и рекламирует пижамы, белье и купальники, при этом обычные образы на фигуре Квитко смотрятся не менее провокативно.

Так, на одном из фото звезда посветила ягодицами во всей красе, надев слишком обтягивающее платье кислотного салатового оттенка. Фанаты не смогли пройти мимо.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов