Настя Каменских, Тина Кароль, Леся Никитюк и другие звезды показали свои праздничные образы

На первом фото Леся Никитюк. Красотка позирует в черном платье с корсетной частью и венке на голове. Звезда сидела у камина, где можно увидеть тыквы. Образ вышел очень интересным и "страшненьким". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже была Настя Каменских с супругом Алексеем Потапенко (Потапом). Девушка показалась в черной рубашке, под которой можно увидеть прозрачный корсет. Образ Настя дополнила венком и вуалью. Рядом был супруг, который в этот раз нарядился вампиром.

Тройку закрывает Тина Кароль. Звезда была в белом платье с прозрачными частями и глубоким декольте. Певица дополнила образ ярким макияжем и стильной прической. Как отметила Тина, это образ "Белой Королевы".

На четвертом кадре была Ирина Морозюк. Девушка позировала в блузке, которую завязала на груди, а также коротеньких шортиках. Образ девушка дополнила очками и яркими губами.

Закрывает пятерку Николь Амато, известная фитнес-модель. Девушка позировала без одежды, а только раскрасила тело. Дополнила образ фитнес-модель короной на голове и накладными ногтями. Образ царицы получился очень горячим.

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