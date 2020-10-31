Популярная российская блогерша и звезда шоу «Орел и Решка» Настя Ивлеева устроила дикие танцы вместе с подругой

Девушка любит привлекать внимание к себе, поэтому каждый день показывает в Стори юморные видео, созданные для подростковой площадки «Тик-Ток». В них Настя примеряет разные и нередко комичные образы, а также дурачится с кем-то из близких.

Этот раз также не был исключением. Девушка решила повеселиться с подругой в небрежном домашнем виде и заставила ту танцевать на камеру. После неловких телодвижений, обе рассмеялись и поспешили убрать от себя камеру подальше.

Стоит отметить, что самую Ивлееву часто критикуют за личные ролики, в которых она дурачится и выставляет себя в непривычном свете. По мнению поклонников, Настя слишком старается казаться подростком, следуя образу своего мужа Элджея. "Делают они, а неловко нам" - писали под постами Насти недавно недовольные комментаторы.

Также на одной из фан-страниц звезды появилось архивное шуточное видео Насти. Как известно, Ивлеева стала популярной благодаря коротким юмористическим роликам, которые она снимала и выкладывала в сеть. Сейчас артистка изредка снимает такие видео, но раньше это было ее основное занятие.

Для видео Настя надела белую майку на бретельках, выставив вперед свою большую грудь. Стоит отметить, что раньше у Ивлеевой были сочные «персики», но после того, как она похудела, пропала и грудь. Настя накрасила губы яркой красной помадой и сделала рожки на голове.

В ролике ведущая разыграла самые жизненные сцены из жизни девушек.

«Бабы они же сами не знают, чего хотят. Сегодня худеют, завтра толстеют. Сегодня пытаются найти себя, завтра пытаются найти кого-то для себя. Когда будет баланс?», - сокрушается звезда после того, как не смогла встать рано утром и привести себя в порядок.

Напомним, что болезнь изменила внешность Насти Ивлеевой из "Орла и решки", как она теперь выглядит: "Кому душу продала?".

Как сообщала Politeka, Ивлеева из "Орла и решки" в мини-маечке нелепо подергала "усохшим" бюстом: "Шоу талантов".

Также Politeka писала, что Ивлеева из «Орла и решки» показала, как выглядела в детстве, красотку не узнать: «Вот какой у тебя…».