Известная американская актриса Памела Андерсон показала откровенные кадры на кухне
Звезда 90-х не перестает удивлять своих поклонников архивными кадрами. Казалось бы, только вчера юная Памела демонстрировала свою роскошную фигуру и являлась главной героиней телесериала «Спасатели Малибу».
Как передает Politeka.net, актриса в своих сторис опубликовала кадры, на которых показала откровенные позы в не менее откровенном наряде.
Горячая блондинка показала, блюдо для настоящих ценителей: на видео Андерсон предстала на кухне, соблазнительно выгнувшись в одном лишь белье.
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А вот следующий кадр был еще пикантней: Андерсон бесстыдно пошлёпала себя по пятой точке.
Стоить отметить, что Андерсон довольно часть радует поклонников воспоминаниями со своей бурной молодости.
Не так давно она опубликовала архивное фото, где она позирует в черном гидрокостюме, выпятив свою грудь наружу.
На актрисе также были солнцезащитные очки, она смотрит в сторону, волосы распущены, а грудь, кажется, вот-вот выскользнет из костюма.
Напомним, в 1990 году она была ведущей моделью журнала «Playboy» и неоднократно называется «девушкой месяца». Ее фото попадали не только на обложки, но и на вложенные в издание постеры.
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