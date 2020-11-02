Известная модель Белла Хадид показала себя вместе с молодым человеком

На фото красотка показала себя в кофте с декольте максимально близко. Модель оставила открытой зону декольте, из которой прямо выпирал бюст. Рядом можно увидеть молодого человека, визажиста Хадид, который был в бейсболке и джинсовой куртке. Белла взяла его за лицо, а он стоял сразу за спиной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я и моя детка. Я так горжусь им.. визажистом. Да, это были единственные сделанные фотографии. Счастливого Хэллоуина", - подписала фото Бэлла.

Фанаты поставили почти миллион лайков и написали комментарии:

"Безумно красивые", "Я люблю тебя", "Вот как мы пугаем детей", "Даже Белла упала с деткой", "Они такие красивые", "Когда ты собираешься показать свой второй образ?", "Они вместе? Пожалуйста, скажите мне", "Когда моя любимая модель встречает моего любимого поп-исполнителя".

Сообщалось, что топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret показала необычное домашнее фото.

Так, на одном из простых кадров, сделанных дома во время отдыха, девушка впечатлила своими формами. Хадид похвасталась естественным видом в расстегнутой кофте и с банданой на голове. Девушка держала телефон в руках и что-то рассматривала, как раз в тот момент, когда был сделан новый кадр.

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