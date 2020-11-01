Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Бонда в одном из фильмов про шпиона, изумила устрашающим образом
Как передает Politeka.net, 40-летняя украинская актриса опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в наряде для Хэллоуина.
Красотка из шатенки преобразилась в рыжеволосую бестию, натянув соответствующий парик. Кроме того на ней было черное платье, разорванное в клочья. Для пущего устрашения Ольга хищно поднялу руки и открыла рот, будто бы собралась укусить невидимую жертву.
"Счастливого Хэллоуина 🎃", - говорится в подписи.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые под постом сообщили актрисе, что в этот же день, 31 октября 2020, умер британский актер Шон Коннери, сыгравший Джеймса Бонда в одной из частей саги. Напомним, партнером Куриленко в фильме "Квант милосердия" был Дэниел Крейг (22-й фильм про супергагента).
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"Оля ты самая лучшая! Ты наша гордость!"
"Извините, но вы меня совсем не напугали! 😉"
"Нет слов ❤️😍"
"пожалуйста, не ешь меня 😁"
"БУ! Счастливого Самайна! 😘"
"мы испугались, 😈👹💀💀"
"Оль, Шон Конери умер!"
"Вы явно серьезно относитесь к резьбе по тыкве 👌"
"Выглядит великолепно и красиво"
"Нравится цвет волос 😎"
Ранее мы сообщаили, Куриленко обескуражила дерзким образом в белой майке и шляпке. Девушку сравниили с певцом Майклом Джексоном.
«Строгая», «Ты такая очень очень очень красивая», «Моя зайка», «Майкл!! ты жив?», «Ты чудо», «Богиня», «Вы такая красавица, идеальная», - прокомментировали поклонники.
Напомним, 40-летняя украинская девушка Бонда натянула латексный костюм, ошеломив фигурой: "Женщина-кошка".
Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко в ярком купальнике показала "жару" на пляже: "Не постарела...".