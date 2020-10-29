Актриса Ольга Куриленко, прославившаяся ролью девушки Джеймся Бонда в соответствующем фильме, показала архивное фото в стильном образе

40-летняя звезда украинского происхождения поделилась снимком в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото еще совсем молодая Куриленко позирует в простом, но от этого не менее привлекательном образе. На ней простая белая майка, а также стильная черная шляпка-котелок, которая придает виду актрисы определенную изюминку.

Дополняют образ Куриленко воздушные локоны и макияж с акцентом на глаза, который делает ее лицо еще более выразительным.

Поклонники актрисы бурно комментируют ее фото. Как верно отмечают люди, этот образ напоминает традиционный вид Майкла Джексона.

«Строгая», «Ты такая очень очень очень красивая», «Моя зайка», «Майкл!! ты жив?», «Ты чудо», «Богиня», «Вы такая красавица, идеальная», «У чёрно-белых фото свой неповторимый шарм. А этот взгляд ... ммм», - пишут люди.

До этого мы писали, что Куриленко побаловала поклонников видами на свое обнаженное тело. Красотка предстала в ярком купальнике посреди голубейшей воды.

Куриленко держала в руках цветное парео, которое развевалось на ветру. Игривая кокетка опустила глаза и улыбнулась.

Дополнил образ яркий цветок в волосах.

Тонкая талия, стройные ножки и, в целом, фантастическая красотка выглядела завораживающе.

Напомним, 40-летняя украинская девушка Бонда натянула латексный костюм, ошеломив фигурой: "Женщина-кошка".

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