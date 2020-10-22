40-летняя популярная актриса Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, поиграла с легкой тканью

Знаменитость побаловала поклонников видами на свое обнаженное тело, сообщает Politeka.net. Красотка предстала в ярком купальнике посреди голубейшей воды.

Куриленко держала в руках цветное парео, которое развевалось на ветру. Игривая кокетка опустила глаза и улыбнулась.

Дополнил образ яркий цветок в волосах.

Тонкая талия, стройные ножки и, в целом, фантастическая красотка выглядела завораживающе.

Мое воспоминание, когда я была моделью и моложе! 📷", - написала Куриленко.

За час пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Молода и прекрасна", "платочек прикольный", «Идеально, безупречно, совершенно, удивительно красиво», «Не постарела с тех пор», «Так красиво», «Великолепная актриса», «Вау, так красиво и так прекрасно с этим естественным телосложением», «Великолепно "," Ты еще молода, красива и полна жизни .... ❤️ ", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Куриленко похвасталась идеальной фигурой, выбрав черную облегающую футболку. Видно, как красивые прелести выпирали из одежды.

Также для своего выхода Ольга выбрала светлую плиссированную юбочку. Завершили образ различные аксессуары.

Ранее сообщалось, что Ольга Куриленко показала своего новорожденного сына Александра Макса Горацио. Мальчику в этом году исполнилось уже пять лет.

"❤️ С Днем Рождения моего самого любимого мальчика на свете! Ты родился 5 лет назад, и я люблю тебя все больше и больше с каждым днём. 🥰", - тепло поздравила сына Ольга.

Напомним, что Ольга Куриленко засветила сочные прелести в одном белье: это фото сводит с ума.

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко выгнулась в откровенной позе, показав себя во всей красе: «Ух, горячо».