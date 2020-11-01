Известная украинская актриса Ольга Сумская предстала в красивом образе в компании своего мужа, актера Виталия Борисюка

Артистка, несмотря на расписанный график, находит время на то, чтобы провести теплый вечер вместе с мужем и своими друзьями, пишет Politeka.net.

Об этом свидетельствуют кадры, которые звезда разместила в своем Инстаграм. Артистка на фото позировала вместе с Виталием Борисюком. Пара улыбалась, прижавшись друг к другу и улыбалась.

Также украинская актриса сделала селфи, показав себя во всей красе. Знаменитость сделала макияж с акцентом на большие глаза. Пышные и черные ресницы открыли взгляд, а неяркая помада на губах отлично дополнила столь красивый образ.

На Сумской была надета кожаная куртка со сверкающими стразами.

На видео артистка показала, как поет на сцене ее супруг.

"Теплый вечер в кругу друзей вместе с @vitaliyborysyuk 🎸 ...", - написала звезда.

За 13 часов пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

"Моя любимая песня! Виталий браво!!🔥🔥🔥", "Высокие отношения''... Оля, желаю Вам с Виталием еще очень-очень долго идти вот так!", "Вы не только красавица, а еще мудрая, добрая и очень щедрая. Удачи! 😍😍😍😍", "Оленька, Вы самая светлая и красивая женщина. Я очень люблю ваше творчество, ваш талант💖. Счастья Вам и мира в душе", "Очень красивая пара❤️❤️❤️", "Класс! очень нравится!я даже отправила российскому композитору", "Моя ласточка красотка", "Очень красивая пара. Счастья вам", "Оленька! У Вас действительно волшебно красивые глаза! Обожаю Вашу Роксолану!", - написали пользователи сети.

Напомним, 54-летняя Сумская впечатлила царственным видом в роскошном платье.

Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской вызвала ажиотаж пикантным фото в образе соблазнительницы.

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