Популярная украинская актриса Ольга Сумская поделилась своими воспоминаниями о детстве

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, звезда рассказала, как в своем время ездила с родителями на Хортицу.

"Осень дарит нам фантастически теплый октябрь ... 🍁🍂🌞 Так бы поехать где-то на Днепр, как в детстве в Запорожье ... Мы с родителями ездили на Хортицу, папа ловил судаков и мамочка варила уху в котле, на берегу.. Боже, как эти воспоминания согревают серце.. наслаждайтесь красотой золотой осени! 🍁 Листайте фото, рассматривайте платье", – подписала фотографии знаменитая актриса.

На кадрах Сумская позирует в роскошком платье в пол, на некоторых кадрах ее образ дополняет меховая жилетка. Волосы знаменитости распущены, обращает на себя внимание приятная улыбка актрисы и ее горделивая осанка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 23 Окт 2020 в 12:07 PDT

Фанаты с восторгом отреагировали на новый образ Ольги, о чем и написали в многочисленных комментарийх. Кроме того, они отметили пост более чем 8 иысячами лайков. Среди лайкнувших была и певица Злата Огневич.

"Українська Афродіта🔥😜🎭😎 Очень красивая женщина!!!🌷 Нема рівних Неймовiрна, чаруюча, шикарна ♥️, ми вас дуже любимо , привiт iз Запорiжжя) 🌹 Богиня👍👍😘немає слів👍Ви чарівна Гарнюща !!!!!!!👍👍👍 КРАСУНЯ💖💖💖💖☀️☀️☀️☀️ Boginia!!...❤️😍 Дiйсно,жовтень в цьому роцi чудовий. А яка краса зараз на Хортицi...👍Читаючи Вашi спогади дитинства,менi здалося,що це про мене Ви писали.Нашi вiтання Вам,чарiвнiй красунi,iз казацького мiста Запiрiжжя.👋 Яка ви красива, фантастична жiнка)) Панянко, час на вас не впливає! Чарівна, ніжна... наша...рідна...українка...справжня!😘 Скiльки постiв сьогоднi. Ось-б кожен день так Яка красуня😍🔥", – пишут они.

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Знаменитость рассказала о полезных свойствах кукурузы и разместила новые кадры с этим растением в микроблоге "Инстаграм". Она предстала перед поклонниками в серой толстовке, поверх которой нацепила фартух с цветочными узорами. Ольга Сумская распустила волосы и сделала легкий макияж.

Напомним, 54-летняя Сумская забыла про возраст и засветила пышный бюст в пикантном декольте: «Пример для всех».

Как сообщала Politeka, Сумская удивила новым образом, превратившись в «фифу» из Италии: «Все молодеет и молодеет».

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