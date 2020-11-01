Модель показала себя в фантастическом образе

39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон появилась в красном платье с бесстыжем декольте

Красотка уже сделала несколько публикаций, посвященных международному празднику Хэллоуин, который отмечается 31 октября, пишет Politeka.net.

Звезда предстала в красном длинном платье с огромным вырезом из которого соблазнительно выглядывали груди. Корсет, который обтянул тонкую талию, также "помог" бюсту подпрыгнуть.

Пэрис выставила стройную ножку из длинного разреза, сверкнув шелковой кожей.

На голове блондинки красовалась тонкая повязка, а в руке - ворон.

Модель приоткрыла губы и закрыла глаза.

Вокруг звезды была прифотошоплена мрачная атмосфера: заброшенная здание, скелет, летучие мыши и так далее.

В посте звезда поинтересовалась, готовы ли ее подписчики к Хэллоуину.

Всего за девять часов пост собрал более 300 тысяч просмотров и много комментариев.

Пользователи сети написали, что Пэрис выглядит восхитительно.

"Жаркий Хэллоуин", - написал один из поклонников.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон решила напомнить своим поклонникам об указанном празднике довольно необычным способом. Красотка разместила архивный снимок, на котором появилась в окружении тыкв - один из символов Хэллоуина.

Красотка разделась, и прикрыла бюст руками в длинных прозрачных перчатках.

Напомним, Пэрис Хилтон опубликовала в Инстаграм фото, на котором предстала вместе с подругой ди-джеем и звездой YouTube Шантель Джеффрис.

Блондинка "в шоколаде" показала себя в пикантном наряде: девушка натянула черное боди с завязочками и пленительным вырезом на груди, дополнив образ милыми кошачьими ушками.

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».