Бывшая «ВИА Гра» и звезда проекта «Танці з зірками» Санта Димопулос рассказала, как на ее номера реагирует муж

Об этом она рассказала у себя на странице в Instagram, передает Politeka.

«Санта, а как ваш муж реагирует на то, что вас постоянно обнимает другой мужчина?!», «Как Игорь это все выдерживает…?», «Восхищаюсь выдержкой вашего мужчины…». Эти и другие фразы я слышу постоянно, с того момента как начался проект «Танцы со звездами». Ревнует ли меня муж, ревную ли я его, ревнуем ли мы друг друга к кому-то третьему и как же спастись из этого круговорота ревности?» - говорится в сообщении.

Чтобы ответить на этот вопрос, Димопулос решила рассказать о том, как относится к отношениям в принципе.

«В моей жизни встречались разные мужчины: я влюблялась, и в меня влюблялись. Каждые отношения – это отличный опыт, откуда я всегда выношу уроки. И один из главных уроков звучит так: ревность не делает счастливым ни одного из партнеров. Ревность – это вирус, который, попадая в энергосистему отношений двоих людей, – подтачивает и разрушает ее. Наши самые большие враги – это демоны неуверенности, которые живут в наших головах», - рассказала она.

По словам знаменитости, ее муж не ревнует супругу к мужчинам, с которыми Димопулос выступает на сцене.

«Есть ли ревность между мной и моим мужчиной? Нет, потому что в наших отношениях нет места манипуляциям, претензиям и подозрениям. Потому что мой мужчина точно знает: он – единственный и самый главный и все мои самые жаркие танцы я посвящаю ему! Потому что между нами нет страха и недоверия и потому что мы обо всем можем поговорить», - уточнила она.

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