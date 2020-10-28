Знаменитости развлеклись у всех на виду

Юная жена 53-летнего актера Венсана Касселя, Тина Кунаки, показала, где проводит время с мужем

Супруги решили выбраться на пляж, откуда модель и опубликовала интересные кадры, сообщает Politeka.net. Экзотическая красотка надела красный купальник, и посветила, можно сказать, шелковым телом.

На голову модель надела платок, чтобы защититься от солнца.

Тина обнимала супруга и улыбалась, а неизвестная женщина, рука которой попала в кадр, сняла кепку с лица Венсана.

Видно, что мужчина наслаждался отдыхом рядом со знойной супругой.

"В ожидании хороших новостей сегодня вечером...", - написала Кунаки.

За 15 минут пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали много приятных сообщений паре и пожелали им счастья.

Напомним, Венсан Кассель влюбился в Тину Кунаки, когда той было всего 18 лет.

Пара познакомилась на Ибице во время отдыха. Кунаки как-то обмолвилась, что первое время даже не думала, что ее знакомый – знаменитый актер.

Стоит отметить, что до этого Венсан Кассель состоял в браке с другой красоткой, актрисой Моникой Беллуччи, но их брак распался, ведь актер захотел жить в Бразилии, против чего была Моника.

Напомним, Тина Кунаки продемонстрировала на себе золотые украшения со сверкающими камнями. Кунаки была в малиновом платье, отлично подчеркнувшем ее изгибы.

Звезда убрала черные волосы назад, такая прическа хорошо дала рассмотреть лицо знаменитости.

Ранее сообщалось, что Тина Кунаки лежала на песке, положив голову на левую руку, часть песка прилипла к ее бархатистой коже из чего можно сделать вывод, что Тина недавно искупалась.

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