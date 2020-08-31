Молодая жена французского актера Венсана Касселя модель Тина Кунаки сверкнула роскошной фигурой в бикини

Как передает Politeka.net, свежие фотографии появились у красотки в Инстаграм. Девушка лежала на камнях, выставив напоказ свою аппетитную «пятую точку». Красотка была похожа на русалку, которую выбросило на берег. Кроме этого, красотка повернулась к камере лицом, засветив все самые сладкие места. Тина стояла по колена в воде, ее плоский животик, округлые бедра и пышная грудь просто свели с ума поклонников.

«Лимонные равиоли, пожалуйста», - подписала фото звезда.

За день ее снимок собрал более 110 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Иди домой прямо сейчас», «Это тело божественно», «Как хорошо ты выглядишь», «Невероятно», «Удивительная», «Девушка Бонда», «Мадонна», «Ты ходишь в спортзал?», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 23-летняя Тина Кунаки покорила поклонников смелыми образами. Девушка позировала в белом белье посреди лужайки на фоне лошадей. Роскошные волосы модели выглядели превосходно. Как известно, именно волосы и изящные черты лица – фишка модели.

Добавим, что Тина Кунаки и Венсан Кассель поженились в 2018 году. У них родилась дочка Амазони.

Напомним, что Тина Кунаки без макияжа впечатлила размерами декольте, Беллуччи позавидует: "Моя сладкая...".

Как сообщала Politeka, молодая жена Венсана Касселя озадачила "беременным" снимком: "Счастливые!".

Также Politeka писала, что Тина Кунаки в белье блеснула крепким "орешком", оседлав жеребца: "Слишком...".