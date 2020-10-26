Украинская певица Надежда Мейхер разочаровала своим новым выступленнием на шоу «Танці з зірками»
В девятом выпуске Надежда Мейхер с Кириллом Васюком и Даниэлем Салемом исполнила пасадобль. Но танец не впечатлил ни суде, ни зрителей. В результате вместе с парой Сергей Танчинец и Яна Цыбульская они оказали в зоне риска.
Правда из-за того, что Дарья Петрожицкая решила покинуть проект, и Мейхер и Танчинец остались.
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Отметим, в этот раз у певицы действительно не все получилось. Во время выполнения одного из элементов платье Надежды закрутилось вокруг ноги партнера. Да так, что его пришлось распутывать.
Также партнерам не удалось с первого раза выполнить сложный трюк, во время которого Мейхер должна была встать на мостик в воздухе.
Были предприняты несколько попыток, потом на танцполе потушили свет, зрители начали поддерживать трио аплодисментами. А когда свет зажегся, поддержку таки удалось выполнить.
В Сети Мейхер здорово досталось от зрителей шоу «Танці з зірками».
«Мейхер чем дальше тем хуже», «Ребята, Даша шикарно танцевала💖Надя Даше в подмётки не годиться», «Ммдаа Надя конечно выступила очень непрофессионально», «Номер явно какой-то не такой, где можно увидеть хорошую хореографию. Надя тут явно не то танцевала», «Что это было в конце у Нади?? Провал полный», «Мейхер совсем не понравилась», «Ужааасный танец Надежды(((( и пора Наденьке домой!! есть пары сильнее как не крути», «Что-то Надя сегодня вяло как то. Вообще без эмоций», "Надежда, немного вульгарно местами даже", - пишут в комментариях.
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