Украинская певица Надежда Мейхер взбудоражила знойным фото с партнером по шоу Кириллом Васюком

Она выложила кадры своей странице в социальной сети "Инастаграм", передает Politeka.net. Для популярного шоу исполнительница надела яркое платье с черными кружевами, основу же сделали телесного цвета, из-за этого кажется, что одежда просвечивается насквозь. Верхняя часть наряда с двумя вырезами на спине на поясе резко переходит в матово-черную юбку с длинным разрезом на бедре - во время танца Надежда то и дело светила своими стройными ножками. Образ дополнила диадема в цвет платья.

Кирилл Васюк, в свою очередь, облачился в черный костюм с кителем и туфлями. На одном из снимков Мейхер страстно прижалась к танцору, закинув руки ему на плечи, а партнер в ответ коснулся ее поясницы.

"Многие наверное задались вопросом «Почему снова танго?» — Спешу ответить, что в одном из эфиров мы танцевали аргентинское танго, это же танго из стандартной программы бальных танцев 😉 ( а это два абсолютно разные танцевальные направления, техника))) А благодаря только Вашему голосованию ❤️❤️❤️🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️наша пара продолжает учавствовать в проекте «Танці з зірками", - рассказала звезда в описании.

Пользователи сети пришли в восторг от ярких образов пары и засыпали участников комплиментами в комментариях:

"Что не делает, Надежда, во всем Богиня Красоты и Грации!Талантище от Бога!!!"; "Танго класс 👍 Я думаю вам этот танец ближе всего по ощущениям!"; "Надежда,вы достойны быть победителем!!❤️"; "Вся ваша деятельность будь это танцы, пение, стихи, можно ещё много перечислять, так это очень хорошая мотивация и пример для других! Вы - лучшая во всем! Восхищение! 👏👏👏"; "Ой, когда вот этот переворот вниз головой, прям ух🔥"; "Какая экспрессия!!!Браво!!🔥"; "Смотрю, смотрю и готова смотреть ещё много раз! Супер пара, Надежда, вы рождены для танго !"; "Ах какая женщина)))"; "Муж на это как смотрит?)), партнёр то красавчик".

Напомним, что поцелуй Димопулос и Мейхер вызвал эффект бомбы, даже Чапкис не выдержал

А еще Politeka писала, что кокетливая Мейхер на "Танцях з зірками" взбудоражила жарким преображением: "Превратилась в..."

Также Politeka сообщала, что Мейхер поразила признанием после поцелуя на "Танцях з зірками", Димопулос не смолчала: "Это нечто новое и..."