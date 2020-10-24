Новый эфир программы «Танці з зірками» на канале 1+1 обещает быть поистине незабываемым
Уже в воскресенье, 25 октября, на паркете в рамках «Вечер выпускников-трио»участники прошлых сезонов шоу станцуют втроем с парами, передает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм телеканала.
Так, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина и Дмитрий Жук выйдут паркет с победителем прошлого сезона Женей Котом и продемонстрируют танго.
Главные конкурентки сезона Надежда Мейхер и Санта Димопулос станцуют с двумя горячими партнерами. Ираклий Макацария выполнит фламенко с Сантой Димопулос и Максом Леоновым, а Даниэль Салем – пасодобль с Надеждой Мейхер и Кириллом Васюком.
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Пожалуй, одним из самых ярких станет выступление телеведущей Леси Никитюк, которая станцует румбу с Ольгой Фреймут и Ильей Падзиной. На своей странице в соцсети Леся отметила, что когда ей предложили станцевать с Фреймут, она ни на секунду не сомневалась, поскольку Оля ей очень интересна.
Актриса Ольга Сумская поразит публику модерном вместе с Дарьей Петрожицкой и Игорем Гелуненко.
Фронтмен «Без обмежень» Сергей Танчинец с Яной Цибульской будут танцевать фьюжн с певицей боливийского происхождения Мишель Андраде.
Также своим выступлением публику порадуют участник шоу «Холостяк» Сергей Мельник и Аделина Дели, которые станцуют венский вальс с гимнасткой Анной Ризатдиновой.
Отметим, что анонс нового эфира дополнили фото всех участников, сделанные, в основном, во время подготовки номеров.
В комментариях поклонники отмечают, что с нетерпением ждут эфира и готовы болеть за любимых артистов.
Напомним, юная звезда "Танців з зірками" поразила признанием о Каменских, горячее видео.
Как писала Politeka, известный блогер высказал мнение, что судьи «Танцев со звездами» занижают оценки паре Марченко-Чаплин.
Также Рoliteka сообщала, что Беринчик угрожает конкуренту по «Танцам со звездами», появилось видео.