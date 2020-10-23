Украинская Dj Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, показала безупречное тело в соблазнительных нарядах

Снимки знаменитость выбросила в Instagram, передает Politeka.

«Мы женщины и мы разные. 👑🖤 Каждая из нас прекрасна не только в Instagram, но и утром после пробуждения и вечером, когда уставшие возвращаемся домой после тяжелого рабочего дня. 💆‍♀️Когда без макияжа и когда с неровно нарисованной стрелкой. Мы прекрасны. Просто знайте об этом!🧚‍♀️👯‍♀️» - говорится в сообщении.

На снимках видно, как Кумейко отдыхает на море в одном бикини, а также, как танцует дома топлес. Кроме того, певицы выложила кадр с отдыха в бассейн и во время пребывания за границей.

«Ты е красавица», «прекрасная», «ангелочек», «ух, какая», «какая же вы совершенная», «восхитительная», «вообще супер», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что бывшая участница группы "Nikita" Анастасия Кумейко примерила образ дикой хищницы.

Напомним, экс-Nikita эффектно оголилась и восхитила сверхъестественными кадрами под водой: «Русалка Нанелиана».

Как сообщала Politeka, развратную экс-Nikita в прозрачном платье застали за утехами с мужчиной: «Хозяин».

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