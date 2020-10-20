Победительница «Холостяка-10» Даша Ульянова поразила признанием, нарядившись в кожаные мини-шорты

Снимок красотка опубликовала в Instagram, передает Politeka.

Друзья, мой первый раз ☺️😈 Я на футболе! Пришли поддержать Динамо в матче с Ювентус. Не думала, что это так волнующе. Играют они, а переживаю я 🤗 Искренне верю в нашу команду. И то чувство, когда рада и расстроена одновременно, что Кристиану Роналду не играет», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Ульянова позирует в кожаных мини-шортах, эффектно застыв на камеру.

«А сколько тебе лет тут? 18 есть?», «вау, красавица», «Дашка покори их своим шпагатом👍😉 или отвлеки соперников», «красотка невозможная», «куколка», «красотулька», «Даша какая же ты красивая и милая и самая лучшая», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что победительница «Холостяка-10» Даша Ульянова в очередной раз удивила аппетитной фигурой

На этот раз девушка залезла в ванну, судя по всему – в своем гостиничном номере в Турции. Пена скрыла все пикантные места звезды, однако того, что осталось на кадре, вполне достаточно для того, чтобы оценить все прелести ее фигуры.

Напомним, что Даша Ульянова удивила резким похудением, красноречивые кадры: «Нет ничего невозможного».

Как сообщала Politeka, Даша Ульянова эффектно закинула ногу и решилась на откровение: «Настоящая ракета».

Также Politeka писала, что Даша Ульянова пошалила с подругой в кафе: "Раскорячилась прямо за...".