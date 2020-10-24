39-летняя турецко-немецкая актриса из сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу показала, как наслаждается общением с дочерью

На своей странице в Инстаграм звезда поделилась трогательными фото с четырехлетней Элисой Гюзин, которая родилась в браке с турецким бизнесменом Левентом Везирголу, передает Politeka.net.

На фото Нур и Элиса сидят на качели-колесе на детской площадке. Для прогулки актриса нарядилась в яркий свитер оранжевого цвета, джинсы и белые кеды, а ее дочка – в розовом платье с шифоновой юбкой и украшенном пайетками, колготках и розовых блестящих угги. На голове у нее – веночек из розовых цветов.

Как видно со снимков, обе очень рады совместному времяпрепровождению. Они смеются, наклоняются поближе и не обращают внимания на других.

«Цвет моей жизни», – подписала снимки звездная мама.

Ранее мы рассказывали о том, что Нур поделилась необычным кадром, на котором предстала в неожиданном ракурсе.

Так, звезда лежала на постели, свесившись и расположив камеру внизу. Таким образом актриса сфотографировала свое лицо практически впритык к камере.

«Султанша» рискунула показать себя без макияжа и прически.

«То, чего постоянно не хватает, через некоторое время уже и не нужно!», – пофилософствовала актриса в подписи.

Мы также писали, что звезда поделилась снимком, на котором попозировала крупным планом в наряде с глубоким декольте и сплошь усеянном пайетками. Волосы ее были уложены красивыми локонами, а на лице - минимум косметики.

Напомним, как выглядят звезды "Великолепного века" после завершения сериала: похудение, морщины, дети и разводы.

Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу удивила личным фото в кровати, засветив самое дорогое: «Это счастье».

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