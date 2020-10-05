39-летняя турецко-немецкая актриса Нур Феттахоглу, сыгравшая Махидевран-султан в "Великолепном веке", сразила неожиданными кадрами
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала на фоне кустов и деревьев рядом с нечто наподобие сарая в необычном виде.
Актриса вышла из зарослей в оранжевом худи, горчичной болоньевой шляпке и такого же цвета высоких резиновых сапогах. При этом Нур была без штанов. Судя по подписи к фото, в таком виде ее застала 4-летняя дочь Элиза, которая и сделала снимки.
Гордая мать решила похвастстатья фотоработами наследницы.
"Глазами Элизы❤️", - подписала она кадры.
Неугомонная Асмус после развода с Харламовым ошеломила провокационным видом: "А без одежды краше"
Украинцам разрешили ездить без водительских прав, кому повезло: "Согласно ПДД..."
Украинская Кардашьян в бикини взбудоражила опасной позой: "Если присмотреться, можно увидеть..."
Доллар начал "качать" гривну, эксперты предупредили украинцев: "курс достигнет..."
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Дорогая. Вы очень красивы😍😍"
"Скажи Элизе: Спасибо за эту красивую картинку ❤️"
"Очень хорошее фото от Элизы🔥😍😅"
"Это красивое фото, а ты еще красивее🧡💥"
"Как красиво снимает Элиза 😍💕📸"
"Какой отвратительный наряд😩"
Ранее мы сообщали, любимица публики Феттахоглу покорила опубликованным в Инстаграм фото, на котором показала свое лицо сблизка. В кадр также немного попало и ее глубокое декольте. Обворожительная красотка с нежностью посмотрела в объектив.
«Вы очень красивы сегодня ♥ ️😍 Нам приятно видеть вас такой 💓💓😍", "Милашка", "Моя любимая актриса", - отреагировали пользователи.
Также мы писали, что Нур растрогала милым фото с котиком. Актриса предстала в постели в белой ночнушке с темно-синим цветочным орнаментом. Девушка мечтательно посмотрела куда-то в сторону, подложив руку под голову.
Напомним, как выглядят звезды "Великолепного века" после завершения сериала: похудение, морщины, дети и разводы.
Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу удивила личным фото в кровати, засветив самое дорогое: «Это счастье».
Также Politeka писала, что звезда "Великолепного века" в бикини показала реальное счастье.