39-летняя турецко-немецкая актриса Нур Феттахоглу, сыгравшая Махидевран-султан в "Великолепном веке", сразила неожиданными кадрами

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала на фоне кустов и деревьев рядом с нечто наподобие сарая в необычном виде.

Актриса вышла из зарослей в оранжевом худи, горчичной болоньевой шляпке и такого же цвета высоких резиновых сапогах. При этом Нур была без штанов. Судя по подписи к фото, в таком виде ее застала 4-летняя дочь Элиза, которая и сделала снимки.

Гордая мать решила похвастстатья фотоработами наследницы.

"Глазами Элизы❤️", - подписала она кадры.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Дорогая. Вы очень красивы😍😍"

"Скажи Элизе: Спасибо за эту красивую картинку ❤️"

"Очень хорошее фото от Элизы🔥😍😅"

"Это красивое фото, а ты еще красивее🧡💥"

"Как красиво снимает Элиза 😍💕📸"

"Какой отвратительный наряд😩"

Ранее мы сообщали, любимица публики Феттахоглу покорила опубликованным в Инстаграм фото, на котором показала свое лицо сблизка. В кадр также немного попало и ее глубокое декольте. Обворожительная красотка с нежностью посмотрела в объектив.

«Вы очень красивы сегодня ♥ ️😍 Нам приятно видеть вас такой 💓💓😍", "Милашка", "Моя любимая актриса", - отреагировали пользователи.

Также мы писали, что Нур растрогала милым фото с котиком. Актриса предстала в постели в белой ночнушке с темно-синим цветочным орнаментом. Девушка мечтательно посмотрела куда-то в сторону, подложив руку под голову.

Напомним, как выглядят звезды "Великолепного века" после завершения сериала: похудение, морщины, дети и разводы.

Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу удивила личным фото в кровати, засветив самое дорогое: «Это счастье».

Также Politeka писала, что звезда "Великолепного века" в бикини показала реальное счастье.