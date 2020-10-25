Известная модель Кэндис Свейнпол, звезда "Victoria’s Secret", поразила смелым образом

На фото Кэндис позировала в платье. Девушка стояла под душем и показывала всю свою сущность. На другом фото красотка уже взялась рукой за молнию наряда, делая снимок еще более соблазнительным. Кадры получились довольно горячими и трогательными, хотя и сделанными в черно-белых тонах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я так счастлив, что вы настаивали на этом, самом последнем образе дня. Вы знали !!! Любимая", "Отлично", "Как всегда потрясающе", "Королева-убийца", "Так что никому не нужно платить по счетам", "Он был невероятным! Какая у вас с Юлей команда!", "Ты должна стать следующей женщиной-кошкой", "Черный ангел розовый", "Красивый малыш милый", "Как люди могут быть такими идеальными ?!", "Сладость, что отдыхает с тобой, благословлена, чтобы тебя любили".

Сообщалось, что Популярная модель Кэндис Свейнпол показала идеальные формы в бикини.

Огненная блондинка вытянула длинные ножки. Небольшую грудь подчеркнул лифчик с глубоким вырезом. Размеры едва не выставились наружу. При этом толстые бретельки, казалось, соскальзывают с плечей знаменитости.

Напомним, раздетая звезда "Victoria’s Secret" довела до мурашек кадрами из душа

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