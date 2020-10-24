Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна похвасталась новым имиджем

На своей странице в социальной сети Инстаграм красотка опубликовала снимок, на котором предстала в необычном виде, передает Politeka.net.

На фото Анна позирует в белых спортивных штанах и топе с длинными рукавами, который плотно облегает стройную фигуру и красивую грудь, при этом демонстрируя плоский подтянутый живот. На ней также новенькие кроссовки Nike, которыми она похвасталась в одном из своих сториз, назвав их «долгожданными».

Но больше всего внимание на снимке, который девушка сделала сама через зеркало, привлекает ее шевелюра. От светлых волос Анны не осталось и следа. Они стали темно-розового цвета.

Скорее всего, для создания эффектного кадра девушка воспользовалась фильтрами. Тем не менее, новый цвет очень к лицу стильной знаменитости.

«Море - моя жизнь, мои мысли дельфины🌊🧜🏻‍♀️💭🐬», – подписала снимок Анна.

Отметим, что в комментариях большинство пользователей остались удовлетворены такими изменениями юной Заворотнюк.

Ранее девушка поделилась кадрами осенней фотосессии. Для нее она нарядилась в белоснежные широкие брюки и такой же свитер. На ногах– коричневые осенние полусапожки.

«Мы часто задумываемся, в чем смысл жизни, в чем мы видим счастье. И, порой, мы гонимся за пустыми миражами, за совсем неважными вещами, может быть, даже не понимая этого. А счастье, как правило, бывает рядом. И это, наверное, сама жизнь💫 Ведь жизнь не завтра и не вчера, она сегодня, в эту секунду. Радость от того, что ты живешь, видишь близких и ощущаешь этот прекрасный мир в полной мере🦋✨🤍 А какое ваше ощущение счастья?🌛», – подписала снимок дочь знаменитости.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

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