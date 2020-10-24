Известная украинская певица Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в России, показала, как начинает утро

На фото звезда позировала в черном спортивном комбинезоне, а волосы собрала в хвост. Каролина стояла у тренажера и улыбалась на камеру, демонстрируя точеную фигуру перед камерой. На втором кадре Лорак уже показала себя на беговой дорожке, где можно увидеть полностью ножки певицы. Актриса не надела носки, была только в кроссовках. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В новый день с новыми силами", - написала Ани под фото.

Фанаты поставили почти 25 тысяч лайков и написали комментарии:

"Каролиночка, отличного дня! Обнимаю, солнышко наше", "Фигура бомбическая", "Какая вы спортивная! Фигурой вашей никак не могу налюбоваться!)", "Мотивируете заниматься спортом!", "Фигура богическая", "Богиня красоты и таланта!!! Восхищаюсь и люблю!!!", "Вы прекрасны как и всегда, такая женственная и утонченная, мне даже кажется что вам даже не стоит заниматься спортом у вас шикарная фигура как у девочки".

Сообщалось, что певица Ани Лорак восхитила осенним образом.

«Все будет хорошо! Внутри нас скрывается суперсила и невероятные способности! Верь в Себя!» - написала певица.

Также Лорак вылодила фото, на которых запечатлена в черном оверсайз худи и лосинах. На голове у нее кепка, а на ногах ботинки с высокой шнуровкой.

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