Знаменитая украинская певица Ани Лорак вызвала гнев поклонников необдуманным поступком

Как пишет Politeka.net, бурное обсуждение и осуждение певицы появилось под видео-анонсом ее съемки для модного журнала. Лорак позировала в разных роскошных нарядах. На видео попали самые интересные моменты съемки.

«Красивая съёмка для обложки журнала», - подписала ролик звезда.

Фанаты обратили внимание на то, что Лорак снялась для журнала в меховой шубе, что в современном мире многими активистами осуждается. Певицу жестко раскритиковали в комментариях, отметив, что этот поступок нельзя оправдать.

«Большой минус шуба натуральная !», «Люблю Каролину, но лайк не поставлю, мех зачем? Нельзя так», «Всё хорошо но натуральная шуба лишняя», «В шубе из натурального меха! Очень разочаровали!», «Это натуральная шуба? Отписываюсь», «Не идут ей эти прямые волосы вообще», - пишут люди.

При этом нашлись и те, кто оставил звезде множество приятных слов, не обратив внимание на шубу.

«Как Вам идут все эти образы! С нетерпением ждём!», «Вы прекрасны», «Моя любимая дорогая дива ты самая самая наилучшая», «Красиво!!! В белом платье просто бомбически!!», - пишут пользователи сети.

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