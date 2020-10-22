Знаменитая украинская певица Ани Лорак показала, как преобразилась после заявления о похудении

Во время карантина звезда похудела и набрала лишние килограммы. Скрывать это она также не стала, заявив, что начала активно работать над собой и стараться сбросить все, что набрала.

«Регулярно занималась спортом, но холодильник же рядом. Чуть-чуть подкусывала вечером, после семи. Чипсы, печенье разное – не могла устоять», - рассказала месяц назад певица.

Также она подчеркнула, что ради сцены и красивых появлений на ней она была готова на многое. Теперь не ест после шести вечера, а после семи отказывается от пищи вовсе.

«Пью только воду. И жду, когда начнутся концерты. Потому что нагрузку на сцене ничем не заменить. Надеюсь, вскоре нам разрешат выступать. Потому как без зрителей нам всем очень тяжко», - подчеркивала Лорак.

Как видно на последнем фото, которое также недавно в Стори представила и сама певица, она и правда похудела, привела себя в форму и снова выглядит моложе обычного. Похоже, помогают звезде не только уколы красоты, ведь так стильно в кожаных штанах может смотреться далеко не каждая женщина. Фанаты уже успели прозвать Лорак королевой сердец.

Немногим ранее бурное обсуждение и осуждение певицы появилось под видео-анонсом ее съемки для модного журнала. Лорак позировала в разных роскошных нарядах. На видео попали самые интересные моменты съемки.

«Красивая съёмка для обложки журнала», - подписала ролик звезда.

Фанаты обратили внимание на то, что Лорак снялась для журнала в меховой шубе, что в современном мире многими активистами осуждается. Певицу жестко раскритиковали в комментариях, отметив, что этот поступок нельзя оправдать.

«Большой минус шуба натуральная !», «Люблю Каролину, но лайк не поставлю, мех зачем? Нельзя так», «Всё хорошо но натуральная шуба лишняя», «В шубе из натурального меха! Очень разочаровали!», «Это натуральная шуба? Отписываюсь», «Не идут ей эти прямые волосы вообще», - пишут люди.

Напомним, что сияющая Ани Лорак в цветах сообщила радостную новость, Каменских не сдержалась: «Поздравляю!».

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