Американская модель Кайли Дженнер восхитила поклонников, нарядившись в соблазнительный топ

Снимки красотка выбросила в Instagram, передает Politeka.

Так, на фотографиях Кайли Дженнер позирует в белоснежном топе, который эффектно подчеркивает ее упругие формы. При этом штаны красотка решила оттянуть, показав белье в цвет. Не забыла знаменитость и про взгляд, которым буквально «разъедала» камеру.

«Как и просили – новая порция красоты», «Кайли, ты великолепна», «безупречная красота», «моя ты дорогуша. Просто высший класс», «сладка девочка. Выглядишь, как звездочка в шесть лет», «у тебя кое-что просвечивается из-под топа», - пишут ее поклонники.

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На фото Кайли позировала в оранжевом платье и босоножках на большом каблуке. Девушка стояла у автомобиля, а в руке держала маленькую сумочку. Красотка на одном кадре показалась близко, а на втором - во весь рост. Волосы у Дженнер были распущенными, а образ дополнила модель макияжем.

Фанаты красотки залайкали публикацию, оставив под фотографией несколько тысяч комментариев.

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