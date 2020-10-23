Пенсионный фонд отчитался перед украинцами о выделении новой части средств, которую направят на выплаты

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Politeka.

Так, чиновники отчитались о том, что 23 октября Пенсионный фонд выделил, согласно утвержденного графика, четыре миллиарда гривен. Всего с начала месяца на пенсии октября было выделено 39,3 млрд гривен.

«Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», - говорится в сообщении.

До этого мы писали о том, что часть граждан может потерять право на пенсию от государства. В частности, возможность выплат могут потерять потенциальные льготники. Вероятной причиной называют любую ошибку в трудовой книжке.

В частности, приводят историю пенсионера из Никольска, который из-за одной ошибки в написании имени, допущенной 35 лет назад, едва не лишился возможности получать пенсию. Все это время в его трудовой книге было неправильно написано имя.

Из-за этой ошибки региональное управление ПФУ отказалось учесть четыре года стажа мужчины, а исправить ошибку не было возможности, поскольку архивные данные не сохранились.

Напомним, потеря права на пенсию, украинцев предупредили о крупных неприятностях: "Могут забыть...".

Как сообщала Politeka, срочное сообщение ПФУ: что происходит с деньгами на пенсии украинцев и когда ждать выплат.

Также Politeka писала, что отправлять на пенсию украинцев будут по-новому: "Придется заплатить больше 30 тысяч гривен за...".