В ПФУ отчитались о выделении новой порции денег на выплату пенсий украинцам

Как сообщили на официальной странице Пенсионного фонда Украины в Фейсбук, за 19 октября на финансирования пенсий украинцев в этом месяце было направлено еще 2,2 миллиарда гривен. За 20 число было выделено 1,8 миллиарда гривен.

Отмечается, что в октябре финансирование пенсий продолжается по утвержденному графику.

Всего в этом месяце финансирование пенсий было обеспечено на сумму в 30,2 миллиарда гривен.

Отметим, что в связи с повышением соцстандартов уже с 1 декабря будут повышены пенсии у около 3 миллионов украинцев или 30% от общего числа пенсионеров.

Напомним, что ранее украинцев предупредили о том, что они рискуют потерять пенсию от государства.

Так, юристы рассказали, что потенциальные льготники могут забыть о пенсионных выплатах даже из-за одной ошибки в трудовой книжке.

Специалисты напомнили, как житель села Никольское из-за одной ошибки в написании имени, которая была допущена 35 лет назад, едва не лишился пенсии. Все из-за того, что в трудовой книжке было неправильно написано его имя.

Из-за этой ошибки региональное управление ПФУ отказалось учесть четыре года стажа мужчины, а исправить ошибку не было возможности, поскольку архивные данные не сохранились. Пенсионеру пришлось обращаться в суд, а юрист, которая готовила иск, приобщила документы, подтверждающие факт принадлежности трудовой книжки с правильным написанием имени. Фемида после новых аргументов удовлетворила иск, после чего пенсионеру пересчитали стаж.

Напомним, потеря права на пенсию, украинцев предупредили о крупных неприятностях: "Могут забыть...".

Как сообщала Politeka, срочное сообщение ПФУ: что происходит с деньгами на пенсии украинцев и когда ждать выплат.

Также Politeka писала, что отправлять на пенсию украинцев будут по-новому: "Придется заплатить больше 30 тысяч гривен за...".