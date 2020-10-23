Украинский рэпер Алексей Потапенко показал своего подросшего сына от первого брака

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в соцсети.

В своем микроблоге Попап опубликовал фото, и рассказал, что вместе с сыном будет ведущим в новом выпуске популярного шоу «Танці з зірками».

Отметим, такое известие не всем пришлось по душе.

«Ну зачем везде пихать Андрея. Может он и в чем-то хорош, но слушать его однотипные комментарии на балконе и смотреть, как он что-то пытается сказать невозможно. Лучше бы Потап один вёл», - написали в комментариях.

В то же время другие пользователи Сети удивляються тому, как подрос сын Потапа.

«Как повзрослел», «Он так повзрослел», «Мальчики-красавчики», «Топ», - пишут фолловеры артиста.

Видимо, фото понравилось и Насте Каменских - арпистка лайкнула пост мужа.

Напомним, сын Потапа родился в 2008 году от Ирины Горовой. Мальчика назвали Андреем.

Для Ирины брак с Потапом второй, а от первого замужества у нее осталась дочь Наталья.

У нынешней супруги Потапа - певицы Насти Каменских детей пока нет. Хотя она как-то признавалась, что уже готова стать матерью.

Напомним, подопечная Потапа без лифчика увлеклась опасным экстримом.

А еще Politeka писала, что фигуристая дочь Потапа в одном купальнике показала свои прелести перед зеркалом.

Также Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа в мини-бикини без стыда пошалила с возлюбленным перед камерой.