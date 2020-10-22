Украинская певица и бывшая участница группы "Nikita" Анастасия Кумейко примерила образ дикой хищницы

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала знойное фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм" и рассказала о своем новом проекте. На снимке она предстала в черной маске пантеры с большими торчащими ушами, а также ярком платье с блестящими чешуйками. Особенностью наряда стало откровенное декольте, которое Анастасия целомудренно прикрыла, скрестив руки на груди. Красотка изобразила томный взгляд из-под длинных ресниц и показала свои острые белые коготки.

"Уже на следующей неделе вы увидите как я занимаюсь…слэклайном. 😈💫 Не стоит бежать в Google, сейчас все расскажу. 😁 На Новом Канале выходит шоу «Дети против Звезд» где я буду ходить по канату. 🤸 Босиком или на каблуках? Как вы думаете? Ответ увидите в эфире!", - анонсировала Кумейко в описании к снимку.

Пользователи социальной сети высказались о наряде звезды и ее смелых планах:

"На каблуках... 🤔 интересно было бы"; "Красивая кошечка😻😘"; "Конечно босяком. На каблах это невозможно 😅 50/50 могу ошибаться"; "Мяу 🐾 подружка моя ♥️"; "Ой вэй, мамочки!😱🔥❤❤❤".

Ранее Анастасия Кумейко удивила снимком в бассейне, куда забралась в купальнике с оригинальным декором в виде полупрозрачной сеточки, натянутой поверх бюста.

Напомним, экс-Nikita эффектно оголилась и восхитила сверхъестественными кадрами под водой: «Русалка Нанелиана».

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