38-летняя украинская телеведущая Ольга Фреймут, участвующая в проекте "Танці з зірками", поделилась радостной новостью

Как сообщает Politeka со ссылкой на сторис знаменитости в Инстаграм, ее кошка Мурка вновь забеременела.

По информации анонимного источника, который по какой-то причине следил за судьбой животного, Мурка прибилась к дому знаменитости, когда еще была котенком. Также сообщается, что это не первая беременность кошки.

"Мурка снова беременна", – написала Фреймут в своем коротком видеоролике и поставила смайлик, которым выразила свое удивление.

Ранее мы писали, что в одной из фан-групп Ольги Фреймут появилось редкое фото звезды со своей матерью.

На снимке совсем юная Ольга предстала в полосатой маечке и светлых джинсах. На плечике у блондинки - модная по тем временам сумочка. Мать Ольги выглядела счастливо, женщина улыбалась и нежно смотрела в камеру.

Продюсер "Танців з зірками" Владимир Завадюк раскрыл секреты проекта и рассказал, платят ли звездам за участие в шоу

По словам продюсера, который работает с самыми популярными шоу в Украине, контракты со звездами, которые участвуют в проекте, заключаются задолго до старта шоу. Участников для очередного сезона команда проекта начинает подбирать за год до старта.

Завадюк отмечает, что все звезды подписывают контракт, в котором прописаны пункты, за невыполнение которых звездам грозит штраф. По контракту знаменитости обязаны приезжать вовремя, не употреблять алкоголь и наркотики, выходить на паркет в здравом уме.

Напомним, что кокетливая Фреймут нежно прильнула к звездному судье "Мастер Шеф": "Когда хочется особенного...".

Как сообщала Politeka, самоуверенная Фреймут вызвала Кухар на батл и громко опозорилась, появилось видео.

Также Politeka писала, что скандальную Фреймут застукали за странным занятием с Кухар из «Танців з зірками».