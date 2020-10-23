37-летняя журналистка, ведущая «Світського життя» Екатерина Осадчая вызвала ажиотаж и немного зависть слишком "беззаботным и радостным" видом на фото
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала архивное фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном сдельном купальнике с милыми рюшами на лямках.
Осадчая позировала на яхте, усевшись на подушках диванчика. Образ дополнили соломенная шляпка и солнцезащитные очки. Ведущая одарила зрителя голливудской улыбкой, привстав на коленях и поставив руки на пояс.
"Надо на море :) или в Париж :) различные места, но пока почти все равно не достижимы. Фото заряженное на исполнение желаний 😂😂😂 а где бы вы хотели сейчас оказаться? :)", - разбередила сердца украинцев Осадчая.
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
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"Надо себе фото зарядить!😉Хочу на море....😊😊🥳"
"Снімок просто шик.!!! Хочу до теплого моря"
"В Италию, Португалию, в Каппадокию, Стамбул, Дубаи, Бали....на море, океан, в горы, в тёплые и красивые места☀️💕🦋"
"Что Вы все забыли в этом Париже? Море и у нас есть. Приезжайте в Одессу! Или в Швейцарию! Красота!!!"
"Ой, Катя спасибо!!!! Куда-нибудь, Лишь бы быстрей закончился короновирусный бардак)🌞👍🌹❤️"
"Красуня😍"
"Дуже гарне і позитивне фото!😍"
Ранее мы сообщали, Екатерина трогательно поздравила сына Илью с 18-летием, показав редкое фото.
"Он просит не выкладывать его фотографии, но такую можно:) Мне с трудом верится, что время пролетело так быстро и теперь, когда мы вместе путешествуем, не все сразу понимают, какие наши родственные связи. Я невероятно горжусь, что Илья вырос таким целеустремленным, умным, ответственным, добрым, сострадательным и отзывчивым", - подписала снимок Осадчая.
Напомним, Катя Осадчая выдала личную тайну о Юрии Горбунове: "Четыре года назад..."
Также Politeka писала, что Катя Осадчая в купальнике и мини-шортах посветила своими достоинствами на пляже: Горбунову пора переживать.