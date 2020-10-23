37-летняя журналистка, ведущая «Світського життя» Екатерина Осадчая вызвала ажиотаж и немного зависть слишком "беззаботным и радостным" видом на фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала архивное фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном сдельном купальнике с милыми рюшами на лямках.

Осадчая позировала на яхте, усевшись на подушках диванчика. Образ дополнили соломенная шляпка и солнцезащитные очки. Ведущая одарила зрителя голливудской улыбкой, привстав на коленях и поставив руки на пояс.

"Надо на море :) или в Париж :) различные места, но пока почти все равно не достижимы. Фото заряженное на исполнение желаний 😂😂😂 а где бы вы хотели сейчас оказаться? :)", - разбередила сердца украинцев Осадчая.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Надо себе фото зарядить!😉Хочу на море....😊😊🥳"

"Снімок просто шик.!!! Хочу до теплого моря"

"В Италию, Португалию, в Каппадокию, Стамбул, Дубаи, Бали....на море, океан, в горы, в тёплые и красивые места☀️💕🦋"

"Что Вы все забыли в этом Париже? Море и у нас есть. Приезжайте в Одессу! Или в Швейцарию! Красота!!!"

"Ой, Катя спасибо!!!! Куда-нибудь, Лишь бы быстрей закончился короновирусный бардак)🌞👍🌹❤️"

"Красуня😍"

"Дуже гарне і позитивне фото!😍"

Ранее мы сообщали, Екатерина трогательно поздравила сына Илью с 18-летием, показав редкое фото.

"Он просит не выкладывать его фотографии, но такую можно:) Мне с трудом верится, что время пролетело так быстро и теперь, когда мы вместе путешествуем, не все сразу понимают, какие наши родственные связи. Я невероятно горжусь, что Илья вырос таким целеустремленным, умным, ответственным, добрым, сострадательным и отзывчивым", - подписала снимок Осадчая.

Напомним, Катя Осадчая выдала личную тайну о Юрии Горбунове: "Четыре года назад..."

Также Politeka писала, что Катя Осадчая в купальнике и мини-шортах посветила своими достоинствами на пляже: Горбунову пора переживать.