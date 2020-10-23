Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в восхитительном образе

На фото красотка позировала в прозрачном боди. Девушка дополнила образ шлейфом и туфлями. Модель стояла на улице, отведя взгляд от камеры. Анастасия демонстрировала свою пышную грудь в большом разрезе, а также аппетитные ножки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "Драгоценная", "Красивые поцелуи", «Хочешь такой красивой свадьбы?»", "Красивое тело, стыд за лицо", "Ты выглядишь как младенец принцессы", "Фантастически красиво", "Красивая дива, красивая дама", "Вы выглядите чудесной принцессой", "Элегантность и красота", "Боже, моя драгоценная и божественная Анастасия, любовь моя", "Королева Удивительная красота. Какая супер красивая", "Мне очень понравились эти красивые и идеальные ножки", "Шикарный наряд. Ты прелесть".

Сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко похвасталась роскошным образом.

В этот раз Квитко похвасталась пышным бюстом в ярко-розовой, тесной маечке с тонкими лямками и подчеркнула талию благодаря джинсам светло-синего оттенка с высокой посадкой.

Напомним, русская Кардашьян взбудоражила своими "габаритами" в приспущенном купальнике

Также Politeka писала, что русская Кардашьян показала свои "бутоны" в крошечном платье, мужчины забыли, как дышать

А еще Politeka писала, что русская Кардашьян застыла в пикантной позе, выставив напоказ необъятный бюст



