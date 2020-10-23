Бывший возлюбленный ведущей из "Орла и решки" Насти Ивлеевой певец и звезда "Дом-2" Олег Майами раскрыл подробности их отношений

Пара встречалась два года назад. Сразу же после их расставания Ивлеева закрутила роман с другом Майами исполнителем Элджеем, за которого, собственно, и вышла замуж прошлым летом, пишет "СтарХит".

В 2018 году Олег Майами выпустил клип на песню «Если ты со мной», в котором снялась на тот момент его возлюбленная Настя Ивлеева. Парочка, не стесняясь, демонстрировала свои нежные чувства на камеру.

«Я влюблен. И не собираюсь ни от кого это скрывать. В ней я увидел свое отражение», — писал в свое время в Инстаграм счастливый Майами.

Правда, сказка длилась недолго и после нескольких месяцев пара рассталась. И вот тут пришло время публике удивиться.

«Я никогда не любил Настю, — огорошил артист, заявив об этом в эфире шоу «50 вопросов». — У нас были отношения три месяца. Она была в разъездах, я — на концертах. У нас не было таких долгих отношений, мы легко расстались».

Когда же ведущий попытался напомнить о его признанинии Насте в любви, Майами сказался больным "амнезией".

«Я говорил, что люблю?.. Значит, любил… Да нет! Она мне просто нравилась. У меня есть такая штука: я вижу тех, кто в скором времени превратится во что-то масштабное. Настюха должна была быть такой сочной. Все же при ней».

Впрочем, сильно расстраиваться по поводу заявления бывшего, звезда "Орла и решки", видимо, была не намерена.

Ныне счастливо замужняя Ивлеева в недавнем комментарии о своих прошлых отношениях сказала: «Ни с кем из своих бывших молодых людей я не общаюсь. Может, если проходит много лет, это нормально. Но вот не понимаю такого: неделю назад вы тра**лись, а теперь решили остаться друзьями? Бывшие действуют только в собственных интересах. Вряд ли бывший или бывшая через две недели после расставания будет вам помогать советом».

Напомним, что Ивлеева дико оконфузилась с мальчиками, Галкин не сдержался: «Настя, дорогая…».

Как сообщала Politeka, безбашенная Ивлеева облилась водой, взбудоражив фантазию: с такой не заскучаешь.

Также Politeka писала, что Ивлеева устала молчать и выдала всю правду об отношениях с лучшей подругой: "Мы с ней...".