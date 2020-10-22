Звезда "Орла и Решки", известная телеведущая Настя Ивлеева поделилась кадрами со съемок шоу

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото со своей подругой и соведущей Юлией Коваль. Как известно, девушки стали ведущими в последнем сезоне шоу. До этого обе красотки вели его по отдельности.

«Я и @koval_now глазами Гайдарчика, гуляем:) Коваль, это твоя лучшая прическа в жизни ахахахахахаха», - подписала фото Настя.

Всего за полчаса ее пост собрал более 65 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов и не меньше слов критики касательно внешности девушек.

«Коваль это я, когда волосы посушу», «Взрыв на макаронной фабрике», «Бомжихи», «фотку хочется назвать "тупой и ещё тупее", «Хаххахаха, ну и прическа», «Коваль себе так мужика точно не найдёт», «Доширак на голову переехал», «Когда одеваешь на помойке рублевки», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева похвасталась жаркими кадрами со съемок своего собственного шоу. Девушка была одета в кофточку, которую она расстегнула таким образом, чтобы ее грудь привлекала внимание. Примечательно, что в шоу участвовал привлекательный молодой парень, перед которым Настя трусила своим бюстом.

Напомним, что Ивлеева дико оконфузилась с мальчиками, Галкин не сдержался: «Настя, дорогая…».

Как сообщала Politeka, безбашенная Ивлеева облилась водой, взбудоражив фантазию: с такой не заскучаешь.

Также Politeka писала, что Ивлеева устала молчать и выдала всю правду об отношениях с лучшей подругой: "Мы с ней...".