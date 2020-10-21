Звезда шоу «Орел и Решка», популярная российская ведущая Настя Ивлеева взбудоражила соблазнительными кадрами

Как сообщает Politeka.net, пикантное видео с Настей появилось на одной из фан-страниц артистки. Красотка была одета в короткую кофту. Она держала в руках бутылку воды, которую вылила на себя. Делала это Настя с таким видом, что самые стойкие не могли сдержаться от фантазий.

В процессе «водного шоу» звезда оттопырила кофту, налив воды себе на тело. Стоит отметить, что выглядело видео достаточно горячо.

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Простите 😂😂🔥🔥 Тренды тик-тока продолжаются 😌 Если не зайдет - удалю 😅 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #agentgirl #_agentgirl_ #nastyaivleeva #ivleeva #ivleevanastya #ивлеева #настяивлеева #ивлееванастя @_agentgirl_ @nastyaivleeva #настюшкаопасность #ivleevablog #ивлеева15см #15см #бэкстэйдж #орелирешка #орелирешкаперезагрузка #орелирешкаперезагрузка2 #орелирешкасъемки #орелирешкасмешное #орелирешкадевчата #хиты2020 #хиты #хит #хитсезона #онакупитмневодыпотомучтоменядикосушит #тикток #tiktok #trends2020 #трендытиктока #ivleevateam_решка

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A post shared by Настя Ивлеева (@ivleeva_team) on

Как известно, Настя Ивлеева еще та оторва. Она не стесняется быть смешной, соблазнительной и настоящей. Благодаря этому ей удается удерживать свою популярность. Сейчас у звезды 18,2 миллиона подписчиков в Инстаграм. Ей предлагают дорогие рекламные контракты и самые интересные проекты.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева примеряла на себя образ знойной блондинки с короткой стрижкой. Звезда была ярко накрашена. Складывалось впечатление, что косметика немного растеклась. Парик пришелся Насте к лицу. Как отмечали поклонники в комментариях к посту, девушке идет любая длина волос и любой цвет, что бывает достаточно редко. Одета телеведущая была в белую кофту, которая обтянула ее фигуру.

Напомним, что шальная Ивлеева произвела фурор аппетитным фото: "Когда же Настю сделают...".

Как сообщала Politeka, Ивлеева устала молчать и выдала всю правду об отношениях с лучшей подругой: "Мы с ней...".

Также Politeka писала, что Ивлеева бесстыдно потрогала свой бюст перед популярным блогером: "Перекосило".