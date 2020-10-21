Звезда шоу «Орел и Решка», популярная российская ведущая Настя Ивлеева взбудоражила соблазнительными кадрами

Как сообщает Politeka.net, пикантное видео с Настей появилось на одной из фан-страниц артистки. Красотка была одета в короткую кофту. Она держала в руках бутылку воды, которую вылила на себя. Делала это Настя с таким видом, что самые стойкие не могли сдержаться от фантазий.

В процессе «водного шоу» звезда оттопырила кофту, налив воды себе на тело. Стоит отметить, что выглядело видео достаточно горячо.

Как известно, Настя Ивлеева еще та оторва. Она не стесняется быть смешной, соблазнительной и настоящей. Благодаря этому ей удается удерживать свою популярность. Сейчас у звезды 18,2 миллиона подписчиков в Инстаграм. Ей предлагают дорогие рекламные контракты и самые интересные проекты.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева примеряла на себя образ знойной блондинки с короткой стрижкой. Звезда была ярко накрашена. Складывалось впечатление, что косметика немного растеклась. Парик пришелся Насте к лицу. Как отмечали поклонники в комментариях к посту, девушке идет любая длина волос и любой цвет, что бывает достаточно редко. Одета телеведущая была в белую кофту, которая обтянула ее фигуру.

Напомним, что шальная Ивлеева произвела фурор аппетитным фото: "Когда же Настю сделают...".

Как сообщала Politeka, Ивлеева устала молчать и выдала всю правду об отношениях с лучшей подругой: "Мы с ней...".

Также Politeka писала, что Ивлеева бесстыдно потрогала свой бюст перед популярным блогером: "Перекосило".