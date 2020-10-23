Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, показала жаркие кадры в соблазнительном белье

Их красотка опубликовала в Instagram, передает Politeka.net.

На фотографиях Кузнецова позирует, стоя возле дивана в полупрозрачном кружевном белье. Она продемонстрировала, как на ней смотрятся два комплекта – черного и красного цветов.

Горячие кадры на оставили равнодушными подписчиков модели.

«Ну, ты просто красотка, очень красиво сексуально смотришься, вообще супер девушка, фигурка просто класс у тебя, очаровательная, необыкновенная, великолепная грудь у тебя», «Огонь», «Фигура просто огонь», «Красоточка наша», «Красный, очень возбуждает», «Идеальная женщина», «Девушка на миллион», «Вау, Мила, ты секси», «Вау, - очень красиво», "Однозначно, что красный комплект ❤️Ты в нём словно клубничка", - восхищаются пышногрудой красоткой пользователи Сети.

Но не обошлось и без подколок. «Надо похудеть... а так не вижу никакой эстетики!», - пишут в Сети. Однако Кузнецова быстро поставила автора замечания на место: "Вы серьезно? Я же плюссайз модель. Не всем же быть костлявыми".

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