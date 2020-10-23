Українська модель Міла Кузнєцова, яка має13-й розмір грудей, показала спекотні кадри в спокусливій білизні

Їх красуня опублікувала в Instagram, передає Politeka.net.

На фотографіях Кузнєцова позує, стоячи біля дивана в напівпрозорому мереживній білизні. Вона продемонструвала, як на ній виглядають два комплекти – чорного і червоного кольорів.

Гарячі кадри на залишили байдужими передплатників моделі.

"Ну, ти просто красуня, дуже красиво сексуально дивишся, взагалі супер дівчина, фігурка просто клас у тебе, чарівна, незвичайна, чудова груди у тебе», «вогонь», «фігура просто вогонь», «Красоточка наша», «Червоний, дуже збуджує", «ідеальна жінка», «Дівчина на мільйон», «Вау, Мила, ти сексі», «Вау, - дуже красиво», "Однозначно, що червоний комплект ❤️ти в ньому немов Полуничка", - захоплюються пишногрудою красунею користувачі Мережі.

Але не обійшлося і без підколів. "Треба схуднути... а так не бачу ніякої естетики!» ,- пишуть в мережі. Однак Кузнєцова швидко поставила автора зауваження на місце: "Ви серйозно? Я ж плюссайз модель. Не всім же бути кістлявими".





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