Украинская модель плюс-сайз 25-летняя Инна Горячковская, которая получила титул Мисс Украины с девятым размером груди, соблазнила своими огромными формами в декольте
Блондинка активно ведет страницу в Инстаграм, в которой публикует свои самые жаркие фото, передает Politeka.net. В этот раз модель решила продемонстрировать вырез в смелом декольте блестящего платья.
Большие груди, казалось, сейчас выпрыгнут из декольте, однако, красотку это не смущало, она убрала лишнюю ткань с груди и сверкнула пышным достоинством во всей красе.
При этом Горячковская невинно опустила глаза, сверкнув черными пышными ресницами.
За полчаса пост собрал более 700 лайков и много комментариев.
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"Хочу грудь💋💋💋💋", "Что за красотка 😍", «Такая сказочная фигура ♥ ️💖», «Трюк!!», «Поцелуй», «Любовь 😘», «Прекрасна», «Вау», «Вау, идеальная», «Люблю тебя ❤️», - написали пользователи сети.
Напомним, Инна Горячковская сфотографировалась в домашней обстановке, выпятив свое главное богатство. Инна нарядилась в синее платье из полупрозрачной ткани, из-под которой заметно выпирает черный бюстгальтер.
Модель приняла соблазнительную позу, сделав кадр еще более пикантным. Она элегантно вытянула одну руку в сторону.
Ранее сообщалось, что Инна Горячковская засветила в кадре только огромный бюст и лицо. Образ девушка дополнила ярким макияжем. Модель рассказала, что находится на массаже, где специалисты делают все, чтобы у модели не было целлюлита.
К сожалению, Инна предстала в таком образе в сториз, не дав сделать открытый комментарий.
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