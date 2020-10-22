Интересные детали всплыли накануне премьеры шоу "Холостячка" с актрисой Ксенией Мишиной

Как передает Politeka.net, на официальной страничке проекта в Инстаграм приподняли завесу над личностью одного из участников, который пришел завоевать сердце горячей брюнетки.

Им оказался радиоведущий «Русского Радио Украина» и участник «Лиги смеха» Андрей Рыбак.

Отмечается, что Ксения и Андрей успели пообщаться в соцсети еще до кастинга на проект, но общение не сложилось настолько, что Холостячка даже заблокировала его в Инстаграм.

«Я иду в этот проект бороться за девушку. Конкуренция меня совсем не пугает. Есть небольшое волнение, но перед важными событиями оно всегда присутствует», - прокомментировал Рыбак.

Пользователи тут же кинулись обсуждать новую информацию, а также оценивать открывшегося претендента на сердце и руку Мишиной.

"Какой-то высокомерный, самовлюбленный тип. Ему надо было быть самому участником, а не добиваться холостячки"

"Він ахрінєнний🔥🔥🔥🔥"

"Пропиариться пришёл да и все"

"Видать, холостячка будет больше шоу, чем реалити...😕"

"Он Ксении не подходит..."

"Нда .... боюсь смотреть, кто там еще есть"

"Смешной будет сериал 😍, актриса и комик 😂"

До этого мы сообщали, что еще один известный юморист, автор "Квартал 95" решил принять участие в шоу. Речь об Александре Эллерте.

"У меня есть новость... я с удовольствием вляпался в одно классное шоу😈", - написал комик у себя в Инстаграм, рассказав несколько "предысторий" случайных встреч с Мишиной, что, в итоге, вылилось в желание побороться за эту девушку.

Отметим, премьера "Холостячки" состоится 23 октября в 19 часов на телеканале СТБ. Искать благосклонности Ксении будут 16 самых достойных мужчин страны.

Напомним, что Ксения Мишина засветила самые сочные ракурсы в купальнике: "Богиня".

Как сообщала Politeka, звезда «Крепостной» станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".

Также Politeka писала, что Ксения Мишина поделилась личным и поплатилась, сеть кипит: «О, любимый Волочковой».