Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала "золотой" образ
Модель продолжает набирать популярность в сети благодаря необычной внешности и стройной фигуре. Каждый день Ли показывает в разделе Стори, как веселится на съемке, меняет имиджи и будоражит стилем. Так как девушка рекламирует не только платья и костюмы, ей удается привлечь широкую аудиторию к себе.
На одном из личных фото Ким появилась в тонком, почти прозрачном золотом комбинезоне с глубоким декольте, прозрачными выставками из сеточки и нашивками на плечах и рукавах. Такой образ не оставил фанатов равнодушными, ведь модель практически не скрыла свою бюст, даже выставив его напоказ.
«Я прихожу на ужин как; Хорошенькая! .. 🤗; Хорошая фотка; Образ женщины - каждая клеточка ее тела - стихотворение - мой поклон красоте 🔥🔥🔥😋😋🌹🌹; романтика, страх и роскошь🔥👀😍; Хорошая картинка💪💯; девочка, развивайте ваш талант; Che meraviglia; #оглушающий вид; ; Как красавица😍 вас украдут😍❤️❤️; Вау!!! Великолепный вид!!! 🔥🔥🔥🔥; Будь осторожна. Они могут тебя съесть 😂😂. Smokin Hot».
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Мы также писали, что модель часто делится фото с пляжа и отдыха дома, стараясь показывать фигуру в выгодном свете. Так как Ким часто сравнивают с сестрами Кардашьян, она начала постить пикантные снимки в стиле моделей заметно чаще. Теперь Ли набирает популярность благодаря открытым белфи (фото с изображением ягодиц).
На одном из таких фото девушка показала свои формы, надев лишь одни дизайнерские колготки. Ким Ли позировала перед зеркалом, но чтобы не показать лишнего, предусмотрительно прикрыла бюст рукой и повернулась чуть в сторону от камеры. Брюнетка смогла показать все достоинства фигуры в идеальной позе и прорекламировать единственную надетую вещь.
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