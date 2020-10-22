Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала "золотой" образ

Модель продолжает набирать популярность в сети благодаря необычной внешности и стройной фигуре. Каждый день Ли показывает в разделе Стори, как веселится на съемке, меняет имиджи и будоражит стилем. Так как девушка рекламирует не только платья и костюмы, ей удается привлечь широкую аудиторию к себе.

На одном из личных фото Ким появилась в тонком, почти прозрачном золотом комбинезоне с глубоким декольте, прозрачными выставками из сеточки и нашивками на плечах и рукавах. Такой образ не оставил фанатов равнодушными, ведь модель практически не скрыла свою бюст, даже выставив его напоказ.

«Я прихожу на ужин как; Хорошенькая! .. 🤗; Хорошая фотка; Образ женщины - каждая клеточка ее тела - стихотворение - мой поклон красоте 🔥🔥🔥😋😋🌹🌹; романтика, страх и роскошь🔥👀😍; Хорошая картинка💪💯; девочка, развивайте ваш талант; Che meraviglia; #оглушающий вид; ; Как красавица😍 вас украдут😍❤️❤️; Вау!!! Великолепный вид!!! 🔥🔥🔥🔥; Будь осторожна. Они могут тебя съесть 😂😂. Smokin Hot».

Мы также писали, что модель часто делится фото с пляжа и отдыха дома, стараясь показывать фигуру в выгодном свете. Так как Ким часто сравнивают с сестрами Кардашьян, она начала постить пикантные снимки в стиле моделей заметно чаще. Теперь Ли набирает популярность благодаря открытым белфи (фото с изображением ягодиц).

На одном из таких фото девушка показала свои формы, надев лишь одни дизайнерские колготки. Ким Ли позировала перед зеркалом, но чтобы не показать лишнего, предусмотрительно прикрыла бюст рукой и повернулась чуть в сторону от камеры. Брюнетка смогла показать все достоинства фигуры в идеальной позе и прорекламировать единственную надетую вещь.

Напомним, корейская Кардашьян ослепила видами на свои прелести в красном белье

А еще Politeka писала, что корейская Кардашьян в атласном белье опустилась на колени

А еще Politeka сообщала, что корейская Кардашьян задрала платье и потрясла красотами в образе хищниц